Raphinha será del Barcelona mínimo hasta 2030

Héctor Cantú

El Barcelona confirmó la renovación de contrato del brasileño Raphinha, quien permanecerá en el conjunto blaugrana al menos hasta 2030.

Acompañado por el presidente del club, Joan Laporta, el delantero firmó su extensión de contrato, un escenario que parecía impensable para el futbolista después de sus primeras temporadas en el equipo.

Palabra de capitán ?️ https://t.co/KzSaNLbi5e — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 5, 2026

“Tras los dos primeros años en el club, no me imaginaba estar aquí, aunque muchos de vosotros (los periodistas) tampoco, porque me pegaron hostias. Yo sabía hasta dónde podía llegar”, declaró el brasileño.

Raphinha llegó al Barcelona procedente del Leeds United en la temporada 2022/23. En cada una de sus primeras dos campañas superó los 10 goles, una cifra que incrementó considerablemente con el paso de los años.

Raphinha, el gran goleador culé, se anota un triplete más

El delantero, quien acumula 94 goles con el conjunto catalán y se ha convertido en uno de sus capitanes, también expresó su deseo de continuar en el club hasta el final de su carrera profesional.

“Si el físico me acompaña y el cuerpo me lo permite, haré todo lo posible por retirarme aquí”, aseguró el internacional brasileño.