Antonio Rüdiger, el más feliz por la llegada de Jose Mourinho al Real Madrid

Héctor Cantú

El defensa alemán, Antonio Rüdiger, se ha mostrado feliz y positivo por la llegada de Jose Mourinho al banquillo del Real Madrid,

Antes de jugar el segundo partido del Mundial, donde los teutones se medirán a Costa de Marfil, el defensa central dedicó unos minutos para hablar sobre el futuro inmediato del equipo blanco de la capital española.

Antonio Rüdiger hace campeón de invierno al Real Madrid

“Y en cuanto a lo de Mourinho, no puedo decir demasiado, pero sí puedo decir que me hace muchísima ilusión. Por fin se va a dar que juegue a sus órdenes. En el pasado hubo muchas conversaciones con él, pero por alguna razón nunca llegó a pasar. Por eso ahora me alegra aún más darle la bienvenida con nosotros”, aseguró Antonio.

En la entrevista, Antonio también dio espacio para hablar sobre su renovación de contrato con el equipo merengue.

El día más merengue de Antonio Rüdiger

“Tuve un año pasado difícil, sobre todo en lo físico. Tuve que luchar mucho con las lesiones y conseguí volver. Madrid es prácticamente mi casa. Me siento muy bien, mi familia se siente muy bien allí, y por eso nunca pensé realmente en otra cosa. Solo quería volver a estar en forma y ganarme mi nuevo contrato. Y lo conseguí”, agregó.

Rüdiger tendrá mucha competencia para hacerse de la titularidad para la próxima temporada con la llegada de los nuevos refuerzos solicitados por el propio Mourinho.