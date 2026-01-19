Real Madrid preparó su regreso a la Champions League sin dos futbolistas

Redacción FOX Deportes

Real Madrid regresó a los entrenamientos luego del triunfo en La Liga ante Levante, en un partido marcado por la hostilidad del Santiago Bernabéu con sus jugadores, que tomaron nota y ya piensan en el duelo de la Champions League ante Monaco, para el que son duda Antonio Rüdiger y Rodrygo.

A dos días del duelo europeo ante el conjunto del Principado, Rüdiger, con un problema de rodilla y Rodrygo quien arrastra un golpe desde la supercopa, no pudieron regresar a la dinámica grupal en el entrenamiento dominical del equipo blanco.

Ambos son dudas para el martes, según informan a EFE fuentes del Real Madrid tras el entrenamiento individual que los dos jugadores completaron el domingo. El alemán no pudo disputar la final de la Supercopa ante Barcelona, el duelo copero ante el Albacete, ni frente al Levante en La Liga, mientras que el brasileño se ausentó de los dos últimos.

Álvaro Arbeloa cuenta con las bajas seguras de Trent Alexander-Arnold, Éder Militao y Ferland Mendy, que prosiguieron con los planes de recuperación de sus respectivas lesiones, y no será hasta el lunes, en una sesión que arranca a las 11:00 horas cuando se decidirá el equipo titular pendiente de la evolución de Rodrygo.