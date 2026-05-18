Antonio Rüdiger renovará contrato con Real Madrid

Oscar Sandoval

Real Madrid está acelerando todos los movimientos que hay que hacer en los despachos porque terminando el juego del próximo domingo ante Athletic cerrará una temporada que resultó ser trágica y comenzará una nueva era, una etapa de reconstrucción en la que está contemplado Antonio Rüdiger.

💬 @Camavinga: "Tenemos que ganar todo la próxima temporada".

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Rüdiger termina contrato el próximo 30 de junio y después de un curso marcado por continuas lesiones, su futuro era una incógnita. La directiva del equipo blanco esperó hasta final de campaña para sentarse a negociar con el alemán quien después de intercambiar ideas aceptó las condiciones del club para alcanzar un nuevo acuerdo.

El diario AS señala que el defensor de 33 años “pretendía firmar un contrato de dos años”, sin embargo, las políticas en el conjunto ‘Merengue’ son claras y la propuesta fue por un año, por lo que continuará al menos un año en el Santiago Bernabéu.

La publicación informa que Rüdiger ha tenido “diversas ofertas” y una “especialmente interesante por lo económico procedente de Arabia Saudita”, pero su intención era mantenerse en el Madrid porque “considera que todavía tiene retos por cumplir vestido de blanco” y algunos los podría superar la próxima temporada.