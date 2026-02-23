Álvaro Arbeloa lanza un dardo al Barcelona por el Caso Negreira

Redacción FOX Deportes

Álvaro Arbeloa aprovechó la rueda de prensa previa al partido ante el Benfica, de la Champions League, para hablar de lo que él considera que fue “el mayor escándalo del futbol español”.

Al técnico del Real Madrid se le cuestionó sobre las palabras de Joan Laporta, presidente del Barcelona, en su libro Así Salvemos al Barcelona, pues el directivo catalán aseguró que:

“Durante 70 años, los socios, exjugadores o exdirectivos del (Real) Madrid nombraron a los árbitros que debían impartir justicia en el terreno de juego en todos y cada uno de los partidos de Liga y Copa de España. ¡Ese fue, sin duda, el mayor escándalo de la historia del futbol español!".

Arbeloa prefirió guardarse su opinión; sin embargo, no se quedó callado. En cambio, lanzó un dardo a la institución que desde 2023 ha estado envuelta ‘en dimes y diretes’ por el Caso Negreira, una investigación que se centra en el pago de 8.4 millones de euros del Barcelona a José María Enríquez Negreira, cuando era parte del Comité Técnico de Árbitros.

El entrenador del Real Madrid fue escueto, pero claro:

“No entro a valorar las palabras del candidato Laporta. Para mí, el mayor escándalo sigue siendo que después de tres años del Caso Negreira, el más grave de la historia del futbol español, todavía siga sin resolverse”.