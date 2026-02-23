Cinco jugadores del Real Madrid, en peligro contra el Benfica

EFE

La cartulina amarilla que recibió el brasileño Vinícius Junior en la celebración del gol que dio el triunfo al Real Madrid en Da Luz, en la ida del 'play-off' de la Liga de Campeones, aumenta el riesgo de sanción en octavos de final en la plantilla madridista, con hasta cinco apercibidos.



De ellos, los que se perfilan titulares son Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni y Vinícius, uno es duda hasta última hora por un problema muscular, Dean Huijsen, y otro será baja por lesión, Jude Bellingham.

Vinícius tendrá que controlar las pulsaciones en un partido en el que será centro de atención tras lo ocurrido en Lisboa y el supuesto insulto racista que recibió del argentino Gianluca Prestianni . La celebración del único tanto del duelo, el que dio el triunfo al Real Madrid (0-1) y le puso en ventaja para la vuelta del Santiago Bernabéu, desató una serie de incidentes que activaron el protocolo anti racismo.



Tras marcar un gran gol, con un golpeo a la escuadra, 'Vini' celebró el tanto con un baile junto al banderín del córner y, de camino de vuelta a su campo, se detuvo para señalar con sus dedos su nombre y el dorsal en la parte posterior de su camiseta. Esta acción provocó el enfado de los rivales y una tarjeta, la segunda en la Liga de Campeones, que le pone en alerta en la vuelta.



La primera cartulina amarilla que recibió Vinícius en la actual edición de la 'Champions', fue en la cuarta jornada de la fase de liga, en Anfield ante el Liverpool, a los 23 minutos de la primera derrota madridista en el torneo. Desde entonces ha completado todos los minutos de cada encuentros sin haber sido amonestado hasta el incidente de Da Luz.



La preocupación de Álvaro Arbeloa de cara a unos octavos de final en los que se cruzaría con Manchester City o Sporting de Portugal, se extiende con Carreras y Tchouaméni, a la espera de saber si puede contar con Huijsen, que arrastra una lesión en un gemelo.



La ausencia de tarjetas a ninguno de los tres jugadores madridistas que ya estaban apercibidos en el partido de ida, provocó el enfado de Jose Mourinho y su expulsión en Da Luz.

"Me expulsan por decir una cosa muy obvia, el árbitro tenía un papel que decía Tchouaméni, Carreras y Huijsen no podían ver amarilla. No ha querido amonestar ni a Carreras, ni a Tchouaméni. Tengo 1.400 partidos con el culito en un banquillo y él sabía perfectamente a quién podía amonestar y a quién no. Sabemos cómo funciona la cosa", denunció tras el partido.



Respecto al partido de ida, Álvaro Arbeloa podrá recuperar a Raúl Asencio, baja al tener que cumplir un partido de sanción, y será el último de los dos encuentros de castigo que recibió el brasileño Rodrygo Goes por su expulsión en el último encuentro de la fase de liga.