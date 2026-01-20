Redacción FOX Deportes
Álvaro Arbeloa y Vinícius Jr., el abrazo que unió al madridismo en la Champions League
Arbeloa confesó que ‘Vini’ mereció la ovación del Bernabéu
Álvaro Arbeloa resaltó el rendimiento de Vinícius Júnior en la victoria de Real Madrid sobre Monaco en la Champions Leagu, un gol y dos asistencias, y señaló que el abrazo que le dio al brasileño al celebrar su tanto se lo dio “a todo el madridismo” y a “toda la gente que le ha apoyado” en los momentos de dificultad.
“Hemos visto a un Vinicius que cuando está así es imparable, el jugador más desequilibrante que hay. Le necesitamos, muy feliz por él. Se merece el abrazo de todos sus compañeros y la ovación del Bernabéu. Ese abrazo era para todo el madridismo. Era un abrazo a toda la gente que le ha apoyado. Ha sido una noche redonda para todo el madridismo”, dijo en rueda de prensa.
“Yo he visto al público entregado a Vinícius, apoyándole y creándole. Es un ‘Vini’ que necesita sentirse querido por la afición. No es fácil para todos los que hemos estado ahí dentro, pero el público del Bernabéu es justo y se ha visto hoy, recompensando el esfuerzo de los jugadores, los goles y el sacrificio. Nos tocaba a nosotros darle la vuelta y lo hemos hecho”, continuó el técnico.
“Es un jugador importantísimo. Le necesito feliz, concentrado en su juego. Le pido que disfrute porque tiene toda mi confianza para mostrar su fútbol y sacar toda la magia que tiene”, concluyó.
