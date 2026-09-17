"Una derrota muy dolorosa para Cruz Azul": Joel Huiqui

EFE

El entrenador del Cruz Azul, Joel Huiqui, lamentó este miércoles la derrota en la Campeones Cup por 2-0 ante el Inter Miami, que calificó de un revés "muy duro" para la plantilla y para la afición, pero aseguró que están listos para revertir la situación.



"Hoy es una derrota muy dura para nosotros y para la nación azul, pero estamos seguros que saldremos de esto muy rápido. Tenemos un partido importante el sábado", dijo el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro, disputado en el Nu Stadium de Miami.

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Huiqui admitió que su plantel no mostró hoy su "mejor versión", indicando que no se asemejó al de los tres últimos partidos, que se habían saldado con victorias.



El entrenador expresó que el Inter Miami fue "un digno campeón", antes de indicar que una de las claves del partido fue la falta de contundencia de su equipo, además del desacierto en los pases.



"Es un golpe duro para nosotros, pero sigo confiando que tengo un gran plantel, un equipo que ha trabajado muchísimo y un equipo que ha sabido llevar las derrotas por buen camino", destacó.

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Sobre Lionel Messi, autor de uno de los goles del partido y asistente en el otro, manifestó que "es un gran jugador", pero prefirió centrarse en los "desaciertos importantes" de sus jugadores para crecer de cara al próximo partido.



Es la segunda derrota del Cruz Azul en la Campeones Cup, título que nunca ha levantado, y que ya perdió en 2021 frente al Columbus Crew.



La Máquina se enfrentará al Monterrey este sábado en la novena jornada de la Liga MX.