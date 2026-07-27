Sucedió lo inesperado: Javier Hernández ya tiene nuevo equipo profesional

Héctor Cantú

Luego de salir de las Chivas, parecía que el retiro estaba a la vuelta de la esquina para Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Sin embargo, luego de haber debutado como comentarista televisivo en el pasado Mundial 2026, el exgoleador de la Selección Mexicana ha encontrado un nuevo sitio para continuar su carrera.

De acuerdo a la información de Fabrizio Romano, Javier Hernández volverá al futbol de los Estados Unidos, con la diferencia de que esta vez será en la USL Championship.

El jugador de 38 años de edad se convertirá en la principal apuesta del Atlético Dallas, el cual debutará hasta la temporada 2027.

Atlético plays for Dallas. pic.twitter.com/Jf33prDbsQ — Atlético Dallas 🐍🐺 (@atleticodallas) July 26, 2026

Sin embargo, desde ahora, Javier Hernández se unirá a los trabajos del equipo texano para conformar un proyecto viable y competitivo.

De esta manera, el Atlético Dallas se convertirá en el octavo en la carrera de ‘Chicharito’ quien desde inicios del 2026 no juega con un equipo profesional.