Por primera vez desde 'Chicharito', hay un mexicano en semis de Champions

Enrique Gómez

Desde épocas del ‘Chicharito’ Hernández que un mexicano no llegaba a estas alturas en la Champions League.

Con la retumbante clasificación del Atlético de Madrid a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa tras vencer al Barcelona, el mexicano Obed Vargas tendrá la oportunidad de jugar en la parte más avanzada del torneo, algo que no sucedía desde hace más de 10 años, cuando Javier Hernández estaba en el Real Madrid.

La última vez que un mexicano jugó las semifinales de la Champions League fue el 13 de mayo de 2015. ‘Chicharito’ Hernández ingresó en lugar de Karim Benzema a los 67 minutos del partido, pero, por desgracia para él y para el Real Madrid, el último gol de la serie lo anotó Álvaro Morata al 57’ y con ese 1-1 final en el partido de vuelta, la Juventus se clasificó a la final con un agregado de 3-2 en su favor.

¡Obed Vargas es semifinalista de la Champions League!



Se vuelve el primer mexicano en 11 años en avanzar 🇲🇽 pic.twitter.com/A7BUhifvHp — Concacaf (@Concacaf) April 14, 2026

Pero ahora, un mexicano tendrá la oportunidad de volver a jugar en la antesala de la final tras casi 11 años o cuando menos, de ser parte del equipo. Y es que, cabe señalar que Vargas no ha disputado un solo minuto en la Champions League desde que llegó al Atlético de Madrid en el mercado invernal. Hasta ahora, se ha quedado en la banca en los seis partidos donde ha sido convocado por Diego Simeone.

O sea, parece poco probable que el mediocampista de 20 años pueda jugar o al menos entrar de cambio como lo hizo Javier Hernández en 2015, pues el equipo ‘colchonero’ lo ha hecho muy bien con sus jugadores predilectos en el campo; aun así, el solo ser parte del plantel servirá para marcar la historia.

En contraparte, Obed lleva dos partidos seguidos en La Liga siendo titular y competando los 90', así que puede sentirse parte del equipo.