'Chicharito' Hernández reaparece para hablar del penal volado contra Cruz Azul

Enrique Gómez

Mientras que los aficionados de Chivas intentan olvidar las desgracias del torneo pasado y todo lo que fue la segunda etapa del ‘Chicharito’ en el club, el jugador se niega a caer en el olvido.

Por primera vez en su carrera, Javier Hernández no tiene equipo. Por esa misma razón, todo lo que se comente sobre el exjugador del Manchester United debe ser extra-cancha, un evento del pasado o bien, algo derivado de sus polémicas publicaciones. En la más reciente, el futbolista recordó el momento más doloroso de su vida: el penal fallado de último momento en los cuartos de final del Apertura 2025.

“El momento más doloroso, no solo de mi carrera, de toda mi vida”, así calificó Hernández el penal que voló a los 86 minutos del partido de vuelta ante el Cruz Azul, el cual muy seguramente le hubiera dado la clasificación al equipo rojiblanco a la siguiente ronda, pues hubiera sido el 3-2 en favor del ‘Rebaño.

Todos recuerdan el error… pocos entienden el proceso.

Video completo el jueves en YouTube.

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Everyone remembers the mistake… few understand the process.

Full video on Thursday on YouTube. pic.twitter.com/TYYV85vuCr — Javier “Chicharito” Hernández (@CH14_) March 17, 2026

A través de redes sociales, Javier aseguró que más adelante dará detalles de cómo fue el proceso de esa falla y de cómo lo ha ido superando para seguir con su vida, pero adelantó que cuando se acercó al balón para ejecutar la pena máxima contra el portero Andrés Gudiño “cambié mi carrera”, o sea, su decisión.

“¿Soy el peor jugador? No, pero cometí un error que fue importante”, explicó a su interlocutor (al parecer su hija) en el video, donde, al fondo, aparece una pantalla con las imágenes de su fallo y en el cual también dijo que “si sabes manejar toda la presión y lo que conlleva ese momento, ya vas de gane”.

Si bien ‘Chicharito’ ha desaparecido del entorno como futbolista, al menos por ahora, sigue siendo un ser humano (como él tanto insiste en su discurso) y una persona libre de usar las redes sociales y expresar su punto de vista, por más de que su forma de pensar pueda resultar incómoda para muchos.