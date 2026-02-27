¿Y qué tiene de malo? 'Chicharito' Hernández solo no mencionó a Chivas

Enrique Gómez

Claro que Chicharito’ se sintió muy feliz y querido en Chivas, es solo que nunca fue su lugar favorito.

Javier Hernández, quien para este 2026 no tiene equipo luego de lo que fue su segunda (y decepcionante) etapa con el Guadalajara salió al público a través de redes sociales y en la interacción con sus aficionados respondió sobre cuáles fueron los clubes donde se sintió más cómodo y para sorpresa de algunos no mencionó al ‘equipo de sus amores’; aunque tampoco al West Ham ni al Sevilla.

“En todos los clubes me sentí muy bien y muy querido, de todo corazón lo digo. Aquí les van los mejores desde mi punto de vista: Manchester, Real Madrid, Bayer Leverkusen y el LA Galaxy”, dijo con sinceridad el atacante de 37 años, quien inició su carrera profesional en 2006 y en 2010 emigró a Europa.

Javier “Chicharito” Hernández reveló en Instagram los clubes donde se sintió más cómodo en su carrera:



🇬🇧 Manchester United

🇪🇸 Real Madrid

🇩🇪 Bayer Leverkusen

🇺🇸 LA Galaxy



En su respuesta no mencionó a Chivas, lo que encendió el debate entre la afición rojiblanca. pic.twitter.com/8961O8QNIK — PressPort (@PressPortmx) February 27, 2026

La respuesta de Javier generó sorpresa para quienes esperaban que nombrara al Guadalajara, pero lo cierto es que el futbolista fue sincero y tan solo habló de las sensaciones que vivió en los distintos clubes que en los que jugó en su carrera. Ahora, solo falta ver si llega a jugar en alguna institución, proyecto que seguramente tiene, pues tras acabar su contrato con el ‘Rebaño’ jamás anunció su retirada deportiva.

‘Chicharito’, máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana pese a que no recibe una convocatoria desde 2019, hizo 39 goles con el Galaxy, los mismos 39 con Bayer Leverkusen, nueve con el Real Madrid y 59 con Manchester United, los clubes donde mejor se sintió, según sus propias palabras.

Hernández hizo cuatro goles en su última etapa con Chivas, pero al parecer todavía busca un reto más.