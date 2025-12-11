Impresentables; así los números que dejó 'Chicharito' con las Chivas

Héctor Cantú

El penal fallado ante Cruz Azul en las semifinales, es la fiel representación de lo que fue Javier Hernández durante su segunda etapa con las Chivas del Guadalajara, equipo que finalmente ha anunciado de manera oficial que no habrá más ‘Chicharito’ en el Rebaño en el futuro inmediato.

Las cifras que dejó en su segunda etapa como futbolista del cuadro tapatío no son dignas para una leyenda del tamaño de Javier. Un ciclo lleno de polémicas extracancha, de falta de actividad, sequía de goles y ausencia en los momentos más importantes.

Javier Hernández, máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana se marcha por la puerta de atrás tras solo haber participado en 7 partidos de liguilla, de los cuales ninguno jugó completo. Su mejor registro fue haber participado en 69 minutos ante Toluca en los cuartos de final del Clausura 2024.

En cuanto al torneo regular de la Liga MX, Chicharito jugó 25 partidos de los 78 que disputó Chivas cuando Javier ya estaba registrado con el primer equipo. Las lesiones complicaron su andar en esta etapa, pero los registros siguen siendo paupérrimos para un jugador de primera división.

En cuanto a la productividad goleadora, ‘Chicharito’ fue un total esperpento contribuyendo, en los más de 1200 minutos en el campo con solo 2 goles y 2 asistencias.

En total, Hernández perdió 71 pelotas, tres de las cuales fueron de peligro para el arco rojiblanco que peleó hasta el cansancio por no recibir goles.

'Chicharito' no fue convocado a la Leagues Cup en ninguna de las dos ediciones en las que pudo haber participado y se quedó, en la banca, en ocho partidos sin ser considerado para ver, algunos minutos sobre el campo.

El Rebaño Sagrado se despide así de uno de los jugadores más emblemáticos del club y una de las decepciones más dolorosas en la historia reciente de uno de los equipos más populares del futbol mexicano.