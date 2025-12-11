Es oficial, Chivas despide a 'Chicharito' Hernández

Enrique Gómez

Oficialmente, lo último que hizo ‘Chicharito’ Hernández con Chivas fue fallar el penal contra Cruz Azul.

El Guadalajara anunció el fin de la segunda etapa de Javier, la cual inició en el Clausura 2024 y se prolongó durante cuatro torneos, en los cuales, por desgracia, acumuló más lesiones que goles.

Con el tiempo, ‘Chicharito’ Hernández será reivindicado como un canterano histórico del club, pero, por ahora, sigue muy fresca la pintura que se derramó sobre imagen en este torneo, donde fue suspendido unos partidos por sus comentarios sexistas y el cual concluyó con el penal que puso en órbita en los últimos minutos de cuartos de final contra Cruz Azul y que le hubiera clasificado al ‘Rebaño’.

A través de una imagen del goleador histórico de México besando el escudo, el Guadalajara informó que “Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas”, pero aclaró que el “vínculo entre ‘Chicharito’ y el club de sus amores perdurará por siempre”, por haber sido un representante ilustre, que “conquistó el título de Liga del Apertura 2006 y el de goleó individual del Bicentenario 2010”.

Más allá de los cuatro goles que hizo en su segunda etapa con Chivas (exactamente uno por torneo), “‘Chicharito’ aportó toda su experiencia y representó una guía para nuestro plantel, como Armando González, actual campeón de goleo de la Liga MX”, por lo que la institución “agradece su entrega y pasión durante los casi 12 meses” y le desea “el mayor de los éxitos en la ruta que emprenda”.

Por lo que se lee, Hernández no tiene pensado retirarse, pues si así fuera, habría organizado una despedida con el equipo rojiblanco; en cambio, solo hubo un comunicado de desvinculación.

El regreso de ‘Chicharito’ a las Chivas estaba en las escrituras y finalmente se dio a principios de 2024, pero ni el más pesimista se habría imaginado un aporte tan discreto por parte del hijo pródigo.