Cade Cowell se va de Chivas, ¿Cuántos goles hizo en la Liga MX?

¿Habrá valido la pena toda esa polémica que se armó por contratar a un seleccionado estadunidense con mínima ascendencia mexicana y que no hablaba español? Bueno, es claro que Chivas esperaba más de Cade Cowell y que tal vez no vaya a extrañarse mucho su aporte en el esquema rojiblanco.

De acuerdo con el periodista de FOX Deportes, José María Garrido, el extremo izquierdo de 22 años regresará a la MLS en 2026, al New York Red Bulls para ser específicos y en una transferencia temporal (préstamo por un año) para ser claros, por lo que, quién sabe, quizá podríamos verlo de vuelta en 2027.

El ‘Vaquero’ arribó en enero de 2024 en medio de toda una polémica, pues, aunque el ‘Rebaño’ ya había fichado mexicoamericanos, todos parecían tener cierta cercanía con la cultura mexicana, característica que nunca se le vio al californiano, quien ni siquiera estaba familiarizado con el idioma.

Ya en la cancha, donde se legitiman las contrataciones, a Cowell la alcanzó para jugar cuatro torneos en la Liga MX, donde vio un total de 55 partidos y en los cuales hizo siete goles y puso dos asistencias. Su mejor campeonato fue el Apertura 2024, donde marcó cinco tantos y casi siempre fue titular.