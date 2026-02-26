También los suplentes importan y Chivas ya renovó a tres

Enrique Gómez

Si hay jugadores titulares es porque existen los suplentes. Las Chivas lo entienden y por eso presumieron la renovación de tres futbolistas que han visto pocos (o nulos) minutos en esta temporada.

El equipo rojiblanco anunció las ampliaciones de contrato de Omar Govea, Oscar Whalley y Santiago Sandoval y claro que las protestas contra la decisión de mantener al portero nacido en España no se hicieron esperar, pero lo cierto es que el equipo rojiblanco necesita tener un arquero de emergencia y seguramente pudo llegar a un buen acuerdo con un jugador que, hasta ahora, no tiene partidos oficiales en la Liga MX.

Pero ¿quiénes son los tres futbolistas que renovó el equipo rojiblanco?

Omar Govea, mediocampista de 30 años

· Renovado hasta 2027

· 7 partidos en el Clausura 2026 (6 como titular)

· 35 partidos desde que llegó al club en 2024

Santiago Sandoval, mediocampista de 18 años

· Renovado hasta 2029

· 4 partidos en el Clausura 2026 (todos como suplente)

· 22 partidos totales con el Guadalajara

Óscar Whalley, portero de 31 años

· Renovado hasta 2027

· 0 partidos en el Clausura 2026 (siempre convocado)

· 4 partidos (de CONCACAF) desde que llegó en 2023

Lejos de esperar ansiosamente a que terminara el contrato del arquero para deshacerse de él, resulta que el club tapatío lo tiene bien valorado dentro de la nómina de jugadores. Eso sí que nadie lo esperaba.

¡Medio Chivas va de titular contra Islandia!

De esta tercia, solo Govea puede considerarse titular bajo las órdenes de Gabriel Milito, por lo que es una pieza importante en el esquema del equipo que marcha líder en el Clausura 2026.

El futuro es prometedor para el 'Rebaño', pues como lo muestra la edad de Sandoval, el plantel es joven y de gran proyección. Es decir, sin importar hasta dónde llegue el club en esta Liga MX, da la impresión de que hay una buena camada de jugadores para afrontar los próximos torneos dignamente.