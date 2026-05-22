'Hormiga', 'Piojo' y Mora, los elegidos por 'Chicharito' para romperla en el Mundial

Redacción FOX Deportes

Pocas veces la Selección Mexicana ha tenido una preparación tranquila hacia un Mundial, de hecho, es muy común que se cambien entrenadores a medio camino. Los manejos del Tri han sido cuestionables, pero a la hora de jugar el Mundial todo eso queda de lado, al menos así lo cree ‘Chicharito’ Hernández.

Javier, autor de cuatro goles en las Copas del Mundo y goleador histórico de la Selección Mexicana aunque dejó de ser convocado desde 2019 por cuestiones extra cancha, aseguró que lo más importante previo a un Mundial es llegar en ritmo, con mucho compromiso y atento a lo que diga el entrenador.

“Me tocaron procesos en donde las cosas no se hicieron muy bien previo al Mundial y tuvimos un papel decente. Nunca se puede decir que hicimos un torneo muy bueno porque nunca pasamos del quinto partido, pero si hubo algunos donde la manera de jugar y cómo se afrontaron los partidos atrajo mucho más a la gente mexicana”, dijo Hernández, tres veces mundialista, en entrevista con Mariano Trujillo.

"LO QUE IMPORTA ES QUE TE ENTREGUES AL 100...". 💪 @CH14_ 'Chicharito' Hernández habla en EXCLUSIVA con @marianot19 sobre la preparación de México para el Mundial, los futbolistas que podrían brillar y más. 🗣️ #BoletoANorteAmerica pic.twitter.com/8lXP9QEGnt — FOX Deportes (@FOXDeportes) May 21, 2026

“Ya cuando llega el Mundial no importa lo que hiciste ni cómo lo hiciste, sino que estés en el mejor ritmo y que te entregues al 100. En cuanto den la lista final ya estás dentro del barco y ahora hay que tratar de absorber todo lo que el entrenador te diga para poderlo poner en práctica”, agregó a FOX.

En la charla, el comentarista de FOX para la Copa del Mundo también reveló quiénes son sus tres jugadores favoritos para destacar con la Selección Mexicana para este torneo que inicia el 11 de junio.

“Hay tres jugadores que me encantaría que lo hicieran de la mejor manera y siento que tienen un factor clave. Uno de ellos es Armando González, goleador nato; otro Roberto Alvarado, quien tiene un gran talento y Gilberto Mora, que por su edad y madurez que ha mostrado, puede ser un jugador a seguir”, evaluó el jugador de casi 38 años, quien ya advirtió que no piensa en el retiro por ahora.