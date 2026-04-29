¡No se retira! 'Chicharito' Hernández va por un nuevo reto

Enrique Gómez

Con el humor sui generis que últimamente lo caracteriza, ‘Chicharito’ Hernández aclaró que no se retira del futbol profesional, por más de que lleve casi medio año de inactividad en el máximo rendimiento.

A través de un video en sus redes sociales grabado en la playa, Javier medita su posible retiro, para inmediatamente después revirar con un “ni madres”, la negativa más contundente en la jerga mexicana.

“Nos vemos pronto”, lanzó por último el delantero de 37 años, luego de ver algunos videos de sus mejores momentos como futbolista.

Hernández, muy activo en redes sociales, será parte del equipo de FOX Sports en inglés para las transmisiones de la Copa del Mundo 2026, pero después de eso, continuará como futbolista, al menos esa es su intención; solo falta ver en qué liga y con qué club puede seguir trabajando.

🤯 CHICHARITO NO SE RETIRA.



El mexicano posteó en redes sociales un video recordando sus mejores momentos y confesó que aún no es tiempo para decir adiós. 👋🏼



¿Dónde te gustaría verlo? 👀 pic.twitter.com/ypQAZpETNl — FOX (@somos_FOX) April 29, 2026

El jugador de casi 38 años disputó su último partido el 30 de noviembre y fue señalado como el gran villano tras fallar el penal que seguramente le hubiera dado a las Chivas la clasificación a semifinales contra el Cruz Azul. Pero a pesar de los malos momentos, que han sido más que los buenos en las últimas temporadas, Javier no pierde la fe ni la motivación para seguir dedicando su vida al futbol.

‘Chicharito’, exjugador de equipos como el Real Madrid y el Manchester United, es el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana pese a que no es convocado desde el 2019, sin embargo, de 2023 a 2025 (estando con el LA Galaxy y Guadalajara), solo hizo cinco goles entre la Liga MX y la MLS.

¿Cuál será el próximo destino de Javier Hernández? En las últimas horas surgió el rumor de que llegaría al Atlante, que este año volverá a la Liga MX, aunque para eso debería admitir un sueldo incomparable al que había percibido.