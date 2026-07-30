Los reprobados de la Liga MX tras el Juego de Estrellas

Héctor Cantú

Por cuarta ocasión, la Liga MX ha perdido la partida ante la MLS en el Juego de Estrellas en la edición 2026 tras ser superado por 4-3 en un partido que dejó un primer tiempo para el olvido.

Aunque la gran estrella del partido fue Son Heung-Min al despacharse con un doblete, la realidad es que la Liga MX opuso poca resistencia en los primeros minutos.

Entre los principales señalados del equipo mexicano aparece el central de Cruz Azul, Willer Ditta, quien se perdió en la marcación en los dos primeros goles de la MLS, con los que el conjunto estadounidense le dio la vuelta al marcador.

Ditta no ganó uno solo de los dos duelos que sostuvo y solo tuvo incidencia defensiva en dos acciones durante el partido.

Erik Lira, otro de los elementos de Cruz Azul, quien podría migrar al futbol europeo próximamente, también mostró un rendimiento por debajo de lo esperado. En los 45 minutos que estuvo en la cancha, Erik perdió 6 balones y falló dos de los toques que intentó ante un equipo de la MLS que fue de más a menos.

First half brace ✅

MVP ✅



Sonny struck gold tonight. 🌟@lafc // MLS All-Star Game pres. by @Chime pic.twitter.com/xtTex6cYDM — Major League Soccer (@MLS) July 30, 2026

Bruno Méndez es el tercer ‘reprobado’ de la Liga MX, quien solo recibió dos faltas y perdió dos balones en total durante los minutos que estuvo sobre la cancha.

Este podría haber sido el último partido entre las estrellas de la MLS y la Liga MX luego de que varias de las figuras del futbol mexicano se ausentaran del duelo debido a problemas de calendario.