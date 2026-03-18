Publicación: miércoles 18 de marzo de 2026

Reuters

Lionel Messi lidera la convocatoria de Argentina

La 'Albiceleste' presentó la lista de jugadores con los que enfrentará a Guatemala.

Con el astro Lionel Messi, la selección de futbol de Argentina anunció el miércoles la lista de 28 jugadores convocados para el próximo partido ante Guatemala, que servirá de preparación para la Copa del Mundo.

En la nómina, además del capitán Messi, destacan las primeras convocatorias de Tomás Palacios y Gabriel Rojas, futbolistas que representan a Estudiantes y Racing Club en la liga argentina, respectivamente.

El amistoso se disputará el martes 31 en el popular estadio La Bombonera, el mismo escenario en el cual el seleccionado se despidió de su afición antes de la consagración en el Mundial de Catar en 2022.

Argentina arrasa con Brasil y celebra su clasificación al Mundial 2026

Argentina goleó 4-1 a Brasil en el Estadio Monumental.
Brasil parece muy lejos de poder competirle a su archirrival histórico.
Con goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone, la 'Albiceleste' bailó a Brasil.
Argentina ya había amarrado su boleto al Mundial antes de jugar y lo celebró con una victoria aplastante.
Brasil cayó al cuarto lugar de las eliminatorias de CONMEBOL.
Así se vivió la goleada de Argentina sobre Brasil.
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Días atrás, debido al conflicto en Medio Oriente, la UEFA y la CONMEBOL informaron la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España, que estaba prevista se disputara en Catar a finales de este mes.

En la Copa del Mundo que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, Argentina integra el Grupo J con Austria, Argelia y Jordania.

A continuación, la lista de los jugadores convocados:

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