Publicación: miércoles 18 de marzo de 2026

Redacción FOX Deportes

Argentina recibirá a Guatemala en un mítico estadio

La 'Albiceleste' consiguió rival de último minuto.

Argentina se enfrentará a Guatemala en la Fecha FIFA, luego de la cancelación de la Finalissima, y la sede del encuentro emociona.

La Federación Argentina de Futbol anunció que el partido se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, coloquialmente conocido como La Bombonera.

El partido contra los chapines marcará la primera vez desde noviembre de 2024, que la ‘Albiceleste’ juegue en ese recinto. En aquerlla ocasión derrotó a Perú en las eliminatorias mundialistas.

Atgentina se presentará al compromiso con todas sus estrellas, incluidos Lionel Messi, Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

Los 10 momentos de Messi en la temporada 2025

10. El adiós a sus amigos. Leo Messi jugó por primera vez al lado de Jordi Alba y Sergio Busquets,
9.Insaciable en postemporada. En todos los partidos marcó o asistió para la causa del Inter Miami (6 goles y 7 asistencias)
8.
7. Hundido tras perder la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders
6. Tarde de dobletes. Marcó dos goles y asistió en par de ocasiones ante Columbus Crew
5. Primer y único triplete en la temporada ante Nashville SC. También colaboró con una asistencia
4. MVP de la temporada en la MLS por segundo año consecutivo en la MLS
3. Gol contra el Porto en el Mundial de Clubes. El único que marcó Messi
2. Ganador de la Bota de Oro en la temporada
1. Campeón y encargado de levantar la MLS Cup con Inter Miami

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