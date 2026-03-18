Argentina recibirá a Guatemala en un mítico estadio

Redacción FOX Deportes

Argentina se enfrentará a Guatemala en la Fecha FIFA, luego de la cancelación de la Finalissima, y la sede del encuentro emociona.

La Federación Argentina de Futbol anunció que el partido se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, coloquialmente conocido como La Bombonera.

El partido contra los chapines marcará la primera vez desde noviembre de 2024, que la ‘Albiceleste’ juegue en ese recinto. En aquerlla ocasión derrotó a Perú en las eliminatorias mundialistas.

Atgentina se presentará al compromiso con todas sus estrellas, incluidos Lionel Messi, Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.