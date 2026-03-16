El lugar de España como rival de Argentina, lo toma Guatemala

EFE

La selección argentina de fútbol disputará como local un amistoso ante Guatemala el próximo 31 de marzo, según anunció la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de un comunicado publicado este martes.



El partido contra el combinado centroamericano surge en reemplazo de la Finalissima suspendida hace pocos días y que iba a enfrentar al equipo de Lionel Messi con España. Despidamos con aplausos a Guatemala, el gran animador de la Copa Oro

"Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala", expresó la AFA en su comunicación difundida en redes sociales.



A la fecha, el amistoso anunciado es el único partido que el seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022 tiene programado antes del comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que Argentina debutará frente a Argelia el 16 de junio.



La Albiceleste jugó por última vez un partido el 14 de noviembre pasado ante Angola.



El mensaje de la AFA aclaró que el estadio donde se disputará el cotejo ante Guatemala se definirá en los próximos días.

#SelecciónMayor ¡Nos vemos en Argentina! 🇦🇷



La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante #Guatemala 🇬🇹



📝 https://t.co/NB3d3Q2QVy pic.twitter.com/M0abzWG3OZ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 17, 2026

Ya quedó descartado el estadio 'Monumental' del River Plate, en Buenos Aires, porque el 31 de marzo alojará un concierto de la banda de rock AC/DC.



El domingo, el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, lamentó la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España que iba disputarse en Catar y se vio afectado por el conflicto en Medio Oriente.



Tapia afirmó que su federación había aceptado disputar el postergado partido en Italia, aunque solicitó cambiar la fecha propuesta por la UEFA.



"Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol", dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales.



El dirigente aclaró que la federación argentina defendió desde el inicio que el partido se realizara en un terreno neutral "para garantizar la equidad deportiva” y señaló: "La propuesta inicial de disputarlo en Madrid -de la cual tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación- no respetaba ese principio”.