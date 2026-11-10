Lionel Messi, el tercer mejor goleador del mundo

Héctor Cantú

A sus 39 años, Lionel Messi continúa entre la élite del futbol mundial, luego de convertirse en el tercer delantero más votado para integrar el XI ideal de FIFPRO.

Cerca de 20,000 futbolistas profesionales participaron en la elección de los mejores jugadores del mundo por posición, cuyos resultados dejaron al argentino entre los atacantes más reconocidos.

El primer lugar fue para Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, quien recibió el 46% de los votos, seguido por Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, con el 37.4%.

Messi completó el podio con el respaldo del 29.5% de los participantes, consolidándose nuevamente entre las principales figuras del futbol internacional.

El capitán del Inter Miami fue incluido en el XI ideal después de conquistar su segunda Bota de Oro consecutiva en la MLS, una hazaña que, según los datos proporcionados, ningún futbolista había conseguido anteriormente en la competición.

2007 ?

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Lionel Messi’s record-breaking FIFPRO #World11 story now spans 20 calendar years ? pic.twitter.com/OxPC9YcNY4 — FIFPRO (@FIFPRO) November 10, 2026

Por detrás del argentino quedaron Erling Haaland, Harry Kane, ganador del Ballon d’Or, Michael Olise, Khvicha Kvaratskhelia, Cristiano Ronaldo, Ousmane Dembélé y Raphinha.

Con esta nueva aparición, Messi amplió su récord como el futbolista con más presencias en el XI ideal de FIFPRO, al alcanzar 18 inclusiones.