Los cinco mejores goles de Lionel Messi en la temporada 2026

Héctor Cantú

Lionel Messi ha hecho historia pura en el futbol de los Estados Unidos luego de haber logrado, por primera vez desde el surgimiento de la liga, su segunda Bota de Oro de manera consecutiva.

Con el final de la temporada regular, Messi llegó a 26 tantos en las 34 jornadas de la temporada regular, cifra que le permitió llegar al primer lugar en la clasificación de goleo tras superar a su más cercano perseguidor, Petar Mussa.

Estos son los cinco goles más destacados de Leo en la temporada 20206.

5. Columbus Crew

Jornada 28 de la MLS. Inter Miami cayó 2-1. Lionel Messi marcó este golazo al minuto 33 para empatar el partido.

FREE KICK MAGIC FROM LEO. ?✨ https://t.co/s6gT7fDFki — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 27, 2026

Colorado Rapids

Lionel Messi se despahcó con un doblete en aquel partido, el segundo de la temporada en partido correspondiente a la fecha 8. El Inter Miami ganó por 3-2.

MESSI MAGIC AT MILE HIGH! ? https://t.co/cJaO56dDhI — Major League Soccer (@MLS) April 18, 2026

3. Montreal FC

Uno de los partidos más memorables de Leo en la emporada 2026. En este partido, el Inter Miami se llevó la victoria 7-1 ante el equpo canadiense en la fecha 23. Messi marcó un póker y colaboró con una asistencia.

Dancing through the defense ? Messi scores his second of the game and is now tied for most goals this season with 16 ? ? Watch on Apple TV: https://t.co/MFnT751CHE https://t.co/QRJpqJL1pC — Major League Soccer (@MLS) August 30, 2026

2. New England Revolution

Penúltimo partido de la temporada regular en el que Messi se llevó la victoria por 2-1 ante el Revolution. En aquel partido, Leo colaboró con empate y asistencia en la victoria del equipo de la Florida.

OMG! MESSI! ? Leo dribbles past 3 defenders and scores to give @InterMiamiCF the lead! https://t.co/dqIq5O5xxJ — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2026

1. Atlanta United

Partido correspondiente a la fecha 31. El Inter Miami terminó por superar a su rival a domicilio por 3-1. Messi marcó doblete y uno de los goles fue el más aplaudido de toda la temporada.