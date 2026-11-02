Lionel Messi y un gol de último minuto le dan el triunfo al Inter Miami

Héctor Cantú

Lionel Messi volvió a convertirse en el héroe del Inter Miami al marcar el gol que le dio la victoria a las ‘Garzas’ en los minutos finales del encuentro ante New England Revolution.

El argentino, quien busca conquistar la Bota de Oro por segundo año consecutivo, apareció en el momento decisivo para asegurar los tres puntos del conjunto de Florida.

OMG! MESSI! ? Leo dribbles past 3 defenders and scores to give @InterMiamiCF the lead! https://t.co/dqIq5O5xxJ — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2026

New England Revolution se había adelantado en el marcador con un tanto de Dániel Gazdag, poniendo contra las cuerdas al equipo rosado.

Sin embargo, Germán Berterame apareció para igualar el encuentro y alcanzar los 10 goles en la presente temporada.

Cuando todo apuntaba a un empate, Messi volvió a demostrar su capacidad para resolver partidos.

BERTERAME BRINGS US LEVEL! ?⚽️ https://t.co/Mw7pZj3beo — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 2, 2026

A siete minutos del final, el argentino protagonizó una brillante jugada individual en la que encontró espacio entre tres defensas para sacar un disparo que terminó en el fondo de las redes.

Con esta victoria, Inter Miami aseguró la segunda posición de la Conferencia Este, a falta de una jornada para concluir la temporada regular de la MLS.