Lionel Messi volvió a irse en blanco y el Inter Miami no pudo ganar

Héctor Cantú

El Inter Miami ha hilado su segundo partido sin victoria a pesar de que Lionel Messi jugó los 90 minutos con el equipo de las Garzas.

El cuadro de la Florida, que perdió el fin de semana pasado ante NY Red Bulls, ahora tuvo que remar contracorriente para rescatar un empate ante Cincinnati FC en los últimos minutos del partido.

¡GOLAZO! ¡¡Mira donde la clavaste Lucho!! ?‍?? https://t.co/MuZrZkuGrY — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 29, 2026

Parecía que Las Garzas tenían el partido bajo control en casa. Luis Suárez adelantó al equipo de Miami con un golazo.

Sin embargo, en los últimos minutos, la historia dio un giro radical. Cincinnati FC no solo empató sino dio la vuelta con las anotaciones Keji Mboma y Samuel Gidi a cuatro minutos del final.

Pero una segunda derrota al hilo no estaba dentro de los planes de Las Garzas. Riquelme Fillipi se convirtió en el gran salvador del equipo rosado al marcar en el agregado para emparejar los cartones.

FILLIPI LEVELS IT! First goal in pink! ⚽️? https://t.co/jj8lZY1dmy — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 29, 2026

Lionel Messi no sumaba dos partidos consecutivos sin marcar o asistir para Las Garzas desde abril, cuando se fue en blanco ante Real Salt Lake y New England Revolution en las jornadas 9 y 10 de la temporada.

A Miami le restan dos partidos por jugar en la temporada donde intentarán quedarse con el segundo lugar de la Conferencia del Este.