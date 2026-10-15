No hubo gol de Lionel Messi, pero el Inter Miami está en 'playoffs'

Héctor Cantú

El Inter Miami aseguró su presencia en la postemporada 2026 de la MLS luego de derrotar 2-0 al New York City FC.

Aunque Lionel Messi no marcó, el capitán argentino fue pieza clave en el triunfo que garantizó la clasificación de las ‘Garzas’ para defender su título.

¡GOLAZO! Esto es fútbol, muchachos ? https://t.co/Uuh0ij1a2W — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 15, 2026

El argentino participó en las dos anotaciones ante el conjunto neoyorquino. En la primera, inició la jugada que terminó con el gol de Germán Berterame, quien puso fin a una prolongada sequía goleadora.

¡BOMBAZO de RDP y adentro! ?‍?? https://t.co/Vl7KuNYEdH — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 15, 2026

El delantero mexicano no marcaba con el Inter Miami desde mayo y finalmente consiguió su octavo tanto desde que llegó al conjunto de Florida.

El segundo gol llegó tras una combinación entre Messi y Rodrigo de Paul. La ‘Pulga’ sirvió el balón para que su compatriota definiera frente al arco rival y sentenciara la victoria.

¡El campeón defenderá su corona!



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Con esta asistencia, Messi llegó a 11 partidos consecutivos participando directamente en al menos una anotación, ya sea con un gol o un pase decisivo. Además, alcanzó las 13 asistencias en la temporada.

Con este resultado, el Inter Miami llegó a 52 puntos y se mantuvo en la segunda posición de la Conferencia del Este.