Lionel Messi hizo historia con su segunda Bota de Oro en la MLS

Redacción FOX Deportes

Lionel Messi se abrió un lugar en la historia en la MLS luego de conquistar su segunda Bota de Oro, terminó la temporada regular con 26 goles y confirmó su dominio entre los goleadores del futbol estadounidense.

Leo is golden yet again. ?



Messi becomes the first player in MLS history to be the top scorer in back-to-back seasons. // Golden Boot pres. by Audi pic.twitter.com/0qPP6eoaD4 — Major League Soccer (@MLS) November 8, 2026

Messi no marcó ante Charlotte en el Nu Stadium de Miami, pero tampoco lo necesitó para asegurar el premio por segundo año consecutivo. El argentino terminó con 26 anotaciones, cuatro más que el croata Petar Musa, del FC Dallas, quien fue segundo con 22, mientras que Sam Surridge completó el podio con 21 tantos.

El capitán de Inter Miami se convirtió en el primer futbolista en la historia de la MLS en repetir como máximo goleador en temporadas consecutivas, una marca que agranda su legado en el futbol estadounidense. Sin embargo, el '10' todavía tiene un objetivo pendiente y ahora buscará trasladar su contundencia goleadora a los playoffs para mantener vivo el sueño del título.

Inter Miami comenzará su camino en la fase final contra Columbus Crew, que consiguió el último boleto a los playoffs después de vencer 4-3 a Chicago Fire con un gol al minuto 90+3.