Es oficial, Jürgen Klopp llega al rescate de la Selección Alemana

Redacción FOX Deportes

A dos años de dejar al Liverpool, Jürgen Klopp retomará su carrera como entrenador con el proyecto más deseado posible: estar a cargo de la Selección Alemana en un proceso de cuatro años.

Alemania anunció a Klopp como su nuevo entrenador de cara a la Copa del Mundo 2030.

El entrenador nacido en Stuttgart se hará cargo de la selección de su país tras lo que fue la decepcionante eliminación del equipo de Julian Nagelsmann apenas en los 16vos de final del Mundial.

“Sé de dónde vengo y sé lo que significa el cargo de seleccionador alemán y durante mucho tiempo para mí fue imposible imaginar llegar a él”, comentó el carismático entrenador en su presentación como seleccionador.

Klopp, quien dirigió al Liverpool por nueve años y consiguió cada título posible, incluida una Premier y una Champions League, pasó los últimos dos años como director global de deportes de Red Bull, sin embargo, está listo para ser seleccionador nacional por primera vez en su carrera.

El técnico de 59 años también dirigió a clubes como Frankfurt, Mainz y Borussia Dortmund en su país.

Alemania cayó hasta el lugar 12 del Ranking FIFA tras su participación en la Copa del Mundo, siendo superada por equipos como México, Colombia o Marruecos, por lo que la labor de Klopp será en relanzar a la ‘Mannschaft’ a los primeros puestos y competir por lo máximo en la Nations League y la Eurocopa del 2028.