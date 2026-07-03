Julian Nagelsmann renuncia y Alemania se queda sin técnico

Héctor Cantú

La Selección de Alemania ha confirmado que Julian Nagelsmann ha dimitido como técnico, luego de la eliminación en el Mundial 2026.

Tras ser eliminado por Paraguay en tanda de penales, la Federación Alemana de Futbol tomó la decisión de aceptar la renuncia del estratega alemán tras la debacle en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

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“Mi máxima prioridad siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, el equipo se merece la oportunidad de empezar de cero sin ningún lastre. Quiero dar las gracias especialmente a la afición. Confiaron en nosotros y nos apoyaron en los momentos difíciles. Siento profundamente que los hayamos decepcionado”, comunicó Nagelsmann en su mensaje de despedida.

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La Federación Alemana de Futbol ha aceptado la renuncia del estratega y ha confirmado que están en negociaciones abiertas con Jürgen Klopp para que sea él, quien tome el timón del equipo nacional.

Alemania intentará reestructurarse de cara a la Eurocopa que se jugará en el 2028.