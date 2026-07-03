Publicación: viernes 3 de julio de 2026

Héctor Cantú

Julian Nagelsmann renuncia y Alemania se queda sin técnico

Los teutones ya tienen en la mira al sustituto perfecto

La Selección de Alemania ha confirmado que Julian Nagelsmann ha dimitido como técnico, luego de la eliminación en el Mundial 2026.

Tras ser eliminado por Paraguay en tanda de penales, la Federación Alemana de Futbol tomó la decisión de  aceptar la renuncia del estratega alemán tras la debacle en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Julian Nagelsmann debuta al frente de la Selección Alemana con este XI

Primera alineación de Julian Nagelsmann al frente de Alemania
Portero - Marc André Ter Stegen
Defensa - Jonathan Tah
Defensa - Antonio Rüdiger
Defensa - Mats Hummels
Defensa - Robin Gosens
Mediocampista - Pascal Gross
Mediocampista - Ilkay Gündogan
Mediocampista - Florian Wirtz
Mediocampista - Jamal Musiala
Delantero - Leroy Sané
Delantero - Niklas Füllkrug

“Mi máxima prioridad siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, el equipo se merece la oportunidad de empezar de cero sin ningún lastre. Quiero dar las gracias especialmente a la afición.  Confiaron en nosotros y nos apoyaron en los momentos difíciles. Siento profundamente que los hayamos decepcionado”, comunicó Nagelsmann en su mensaje de despedida.

De jugadores a técnicos: figuras que disputaron el Mundial y ahora lo dirigen

Javier Aguirre | México - 1986 | México - Mundial 2026
Hugo Broos | Bélgica - 1986 | Sudáfrica - Mundial 2026
Mauricio Pochettino | Argentina - Corea/Japón 2002 | Estados Unidos - Mundial 2026
Tony Popovic | Australia - Alemania 2006 | Australia - Mundial 2006
Emerse Faé | Costa de Marfil - Alemania 2006 | Costa de Marfil - Mundial 2026
Ronald Koeman | Países Bajos - Italia 90 y Estados Unidos 1994 | Países Bajos - Mundial 2026
Didier Deschamps | Francia - Francia 1998 | Francia - Mundial 2026
Lionel Scaloni | Argentina - Alemania 2006 | Argentina - Mundial 2026
Fabio Cannavaro | Italia - Francia 1998, Corea/Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 | Uzbekistán - Mundial 2026
Hossam Hassan | Egipto - Italia 1990 | Egipto - Mundial 2026

La Federación Alemana de Futbol ha aceptado la renuncia del estratega y ha confirmado que están en negociaciones abiertas con Jürgen Klopp para que sea él, quien tome el timón del equipo nacional.

Alemania intentará reestructurarse de cara a la Eurocopa que se jugará en el 2028.

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