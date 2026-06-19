El técnico de Alemania, Julian Nagelsmann, dio la cara por Leroy Sané

EFE

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, defendió este viernes a Leroy Sané de las críticas recibidas tras el debut y advirtió de que Costa de Marfil, rival de Alemania este sábado, exigirá una respuesta específica por su velocidad, potencia física y capacidad para atacar los espacios.

En la rueda de prensa previa al segundo partido de Alemania en el Mundial, celebrada en el Toronto Stadium, Nagelsmann aseguró que el duelo ante la selección africana será “emocionante” y elogió el escenario del encuentro, aunque evitó confirmar si introducirá cambios en el once inicial.

👏🇩🇪 Krasser Empfang für die deutsche Mannschaft in Toronto. 🇨🇦 @SkySportDE pic.twitter.com/xistRTheAF — Patrick Berger (@berger_pj) June 19, 2026

“Si vamos a cambiar la alineación, siempre hay una razón para cambiar algo. Lo veremos mañana”, afirmó el técnico alemán, que insistió en que su equipo ha trabajado durante la semana con diferentes escenarios para responder a un rival que considera imprevisible.

Nagelsmann explicó que Alemania se ha preparado para varias posibilidades tácticas. “No sabemos al cien por cien qué van a hacer. Puede ser un 4-3-3 o algo completamente diferente. Hemos preparado distintos escenarios”, señaló.

El seleccionador alemán destacó especialmente la condición física y la velocidad ofensiva de la selección marfileña. “Son muy fuertes físicamente, tienen una gran defensa y mucha velocidad en las tres posiciones de ataque”, indicó. También citó el papel de Nicolas Pépé, del que dijo que en el anterior partido “estaba por todas partes”.

🚨🇩🇪 Manuel Neuer: “This will be my LAST tournament for Germany, I don't plan to participate in the Euros in two years”.



“I want to look forward to every match and not think about the farewell or the potential last game”. pic.twitter.com/h9ehbJwpno — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

Nagelsmann fue preguntado por las críticas a Sané tras el primer partido de Alemania en el Mundial 2026. El seleccionador defendió al jugador y rechazó que su actuación mereciera críticas excesivas.

“Creo que está bien que los jugadores no sean machacados demasiado. Lo que se escribió después de ese partido no estaba justificado. A él no le molesta, pero a mí sí, porque no me gusta que se escriban esas cosas sobre mis jugadores”, afirmó.