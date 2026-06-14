Alemania no tuvo piedad y apagó el fuego de Curazao

Hiram Marín

Solo fue un susto. Alemania cumplió con los pronósticos y goleó 7-1 a Curazao en un partido en el que los caribeños soñaron por algunos minutos, pero en el que la potencia europea puso las cosas en orden muy rápido.

Los curazoleños mostraron corazón y entrega, no se la pusieron fácil a los alemanes. Sin embargo, en algunas ocasiones las distancias en el futbol siguen siendo muy grandes y esta fue una de ellas.

La Selección de Alemania ganó, goleó y gustó en su primer partido del Mundial 🇩🇪 pic.twitter.com/Zh4JZZK0Wg — FC Bayern München Español (@FCBayernES) June 14, 2026

Alemania se fue arriba muy rápido por conducto de Felx Nmecha, quien al 6' marcaba el 1-0 con un certero remate. Al 21' Livano Comenencia igualaba los cartones 1-1 con el histórico gol que signficaba el primero de Curazao en un Mundial, pero fue tan solo un sueño efímero.

Después de ese momento de tensión, Nico Schlotterbeck le regresaba la ventaja a Alemania, seguido del penal anotado por Kai Havertz al 38, que marcaba el 3-1 con el que terminaría la primera mitad.

Apenas comenzando el segundo tiempo vendría Jamal Musiala para colocar el 4-1 y el joven Nathaniel Brown al 67' le daba la 'manita' a los alemanes sobre una impetuosa selección de Curazao, que no bajaba las manos.

Livano Comenencia y el gol que puso a soñar a Curazao ante Alemania

El sexto llegó al 77' por parte de Dennis Undav, con un equipo curazoleño completamente desfondado y con los cambios de Jilian Nagelsmann ya aplicados.

Y por si fuera poco, Kai Havertz anotó el segundo de su cuenta al 85' con una definición perfecta y que significó el 7-1 final.