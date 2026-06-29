Publicación: martes 30 de junio de 2026

Karla Villegas Gama

Alemania nunca había caído en una serie de penales en el Mundial

La eliminación frente a Paraguay puso fin a un invicto que comenzó en España 1982.

Paraguay consiguió lo que Francia, México, Inglaterra y Argentina no pudieron: eliminar a Alemania en una tanda de penales de la Copa del Mundo.

La 'Albirroja' resistió los ataques alemanes, llevó el partido hasta la tanda de penales y ahí acabó con el invicto de los teutones desde los 11 pasos.

La primera definición llegó en la semifinal de España 1982. Alemania superó 5-4 a Francia después de que ambos equipos fallaran uno de sus cinco cobros y Maxime Bossis errara el disparo decisivo en la muerte súbita.

Alemania experimentó un sentimiento poco conocido: el dolor de la derrota

Kai Havertz y Jamal Musiala no podían creerlo
Joshua Kimmich lamentó la derrota ante Paraguay
Los jugadores de la 'Mannschaft' salieron desconsolados
Nick Woltemade falló un penal que parecía decisivo

Cuatro años después, en los cuartos de final de México 1986, derrotó 4-1 al anfitrión. Los alemanes acertaron sus cuatro disparos, mientras que Fernando Quirarte y Raúl Servín fallaron por el 'Tri'.

En Italia 1990 volvió a imponerse desde los 11 pasos, ahora por 4-3 sobre Inglaterra en semifinales. Alemania convirtió sus cuatro cobros y Stuart Pearce y Chris Waddle fallaron para los 'Tres Leones'.

Así celebró Paraguay su histórico pase a octavos de final

Tras el 1-1 en tiempo regular y no poder definir nada en tiempos extra, todo se decidió desde los 11 pasos.

Su cuarta victoria llegó en los cuartos de final de Alemania 2006, cuando derrotó 4-2 a Argentina. Otra vez convirtió todos sus disparos y Jens Lehmann detuvo los intentos de Roberto Ayala y Esteban Cambiasso.

La derrota ante Paraguay también rompió otro récord: fue la primera vez que Alemania falló tres penales en una tanda mundialista. En sus cuatro definiciones anteriores apenas había errado uno de sus 18 cobros.

Orlando Gill, la muralla que le dio el pase a octavos de final a Paraguay

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