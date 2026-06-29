Alemania nunca había caído en una serie de penales en el Mundial

Karla Villegas Gama

Paraguay consiguió lo que Francia, México, Inglaterra y Argentina no pudieron: eliminar a Alemania en una tanda de penales de la Copa del Mundo.

La 'Albirroja' resistió los ataques alemanes, llevó el partido hasta la tanda de penales y ahí acabó con el invicto de los teutones desde los 11 pasos.

La primera definición llegó en la semifinal de España 1982. Alemania superó 5-4 a Francia después de que ambos equipos fallaran uno de sus cinco cobros y Maxime Bossis errara el disparo decisivo en la muerte súbita.

Alemania experimentó un sentimiento poco conocido: el dolor de la derrota

Cuatro años después, en los cuartos de final de México 1986, derrotó 4-1 al anfitrión. Los alemanes acertaron sus cuatro disparos, mientras que Fernando Quirarte y Raúl Servín fallaron por el 'Tri'.

En Italia 1990 volvió a imponerse desde los 11 pasos, ahora por 4-3 sobre Inglaterra en semifinales. Alemania convirtió sus cuatro cobros y Stuart Pearce y Chris Waddle fallaron para los 'Tres Leones'.

Así celebró Paraguay su histórico pase a octavos de final

Su cuarta victoria llegó en los cuartos de final de Alemania 2006, cuando derrotó 4-2 a Argentina. Otra vez convirtió todos sus disparos y Jens Lehmann detuvo los intentos de Roberto Ayala y Esteban Cambiasso.

La derrota ante Paraguay también rompió otro récord: fue la primera vez que Alemania falló tres penales en una tanda mundialista. En sus cuatro definiciones anteriores apenas había errado uno de sus 18 cobros.