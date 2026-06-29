Sorpresa monumental: Paraguay eliminó a Alemania en penales

Hiram Marín

Sí, Paraguay eliminó a Alemania, es real. El guardameta Orlando Gill brilló por con luz propia y detuvo dos penales en la serie que lo definió todo, para dara sí la campanada y avanzar a octavos de final.

Los guaraníes lo buscaron desde el inicio. Se fueron arriba rápido por conducto de Julio Enciso y así terminaron la primera mitad, vendría el empate de Kai Havertz al arrancar la segunda parte y el 1-1 prevalecería.

¡Paraguay elimina a Alemania en penales! 🇵🇾#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 29, 2026

Alemania se la pasó encima en el segundo tiempo, la defensiva de Paraguay parecía colapsar, pero aguantó estoicamente y en el fondo la figura de Gill se volvía impenetrable con atajadas magistrales que desesperaban a los alemanes.

El cronómetro moría poco a poco y llegaban los tiempos extra. Ahí, en esa instancia, Alemania parecía tomar ventaja con Jonathan Tah, pero el gol era precedido de una falta sobre el portero, por lo que se anulaba.

Así, llegaban los penales. Orlando Gill le detenía el primero a Havertz, Mauricio Magalhaes ponía arriba a Paraguay y la posibilidad comenzaba a tomar forma.

¡HISTÓRICO!



Gill atajó dos penales y fue el gran héroe del triunfo de @Albirroja 🇵🇾 ante Alemania 🇩🇪 para seguir avanzando en el Mundial.



Utopía cazada, Orlando ✅ pic.twitter.com/Vf5bKncn7Q — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 29, 2026

Kimmich engañaba a Gill y parecía poner orden, mientras que Gustavo Gómez ponía el 2-1 y Musiala mantenía vivas las esperanzas alemanas.

Galarza continuaba la seguidilla anotadora de Paraguay y Woltemade erraba ante el gran desvío de Gill, para que viniera el drama con las fallas paraguayas de Sanabria y Balbuena, mientras Amiri anotaba.

Llegaba la muerte súbita y Tah la enviaba a las nubes, lo que abría el panorama para que Canalé disparara de manera precisa y le diera a Paraguay la calificación sobre el gigante Alemania, que no podía creer lo sucedido.