Héctor Cantú

El 2027 será un año importante para el futbol mundial, con la elección del presidente de la FIFA para un nuevo periodo al frente del organismo.

De acuerdo con la información proporcionada, tres nombres figuran en la disputa por la presidencia: Gianni Infantino, quien buscaría la reelección, Philippe Diallo y Kozo Tashima.

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Infantino, quien asumió la presidencia de la FIFA en 2016, buscaría prolongar su gestión en medio de cuestionamientos sobre algunas de las decisiones tomadas durante su mandato.

El dirigente suizo llegó al cargo tras imponerse a Salman bin Ibrahim Al Khalifa en la segunda vuelta de las elecciones de 2016, con 115 votos frente a los 88 de su rival.

Otro de los nombres mencionados es Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol, quien representaría una alternativa a la continuidad de Infantino.

Según el planteamiento original, Diallo contaría con el respaldo de la UEFA, organismo que habría manifestado diferencias con algunas decisiones de la FIFA posteriores al Mundial 2026.

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El tercer aspirante mencionado es Kozo Tashima, dirigente japonés que buscaría impulsar una candidatura centrada en el juego limpio y la ética institucional.

Tanto Diallo como Tashima habrían mostrado disposición para unir fuerzas en una eventual candidatura conjunta, aunque esta posibilidad requiere confirmación.

La elección presidencial estaría programada para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, con la participación de las federaciones miembro de la FIFA.