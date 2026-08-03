¿Quiénes son los posibles sustitutos de Gianni Infantino?

Reuters

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se enfrenta a una ardua batalla en su intento de reelección, después de que las federaciones de futbol de Serbia, Suecia y Gales le retiraron su apoyo tras el fracaso de una propuesta para vender una participación en el Mundial a inversores privados.

Los siguientes dirigentes se han perfilado como posibles candidatos para sustituir a Infantino en el mandato que abarcará de 2027 a 2031. La votación está prevista para el 18 de marzo en Marruecos.

El responsable del futbol norteamericano, el empresario canadiense Victor Montagliani, está barajando la posibilidad de presentarse contra Infantino a la presidencia de la FIFA, según un artículo publicado el viernes.

La Concacaf rechazó la propuesta de Infantino sobre el capital privado, pero no llegó a pedir un boicot total como hizo la UEFA. El Mundial de 2026 fue la primera vez que el torneo se disputó en territorio de la Concacaf desde 1994.

El esloveno Aleksander Ceferin boicoteó la final del Mundial el mes pasado tras una serie de desacuerdos entre la UEFA y la FIFA, y el organismo rector del futbol europeo se erigió como uno de los críticos más feroces de Infantino en una semana muy dura para el máximo responsable del futbol mundial.

El jeque Salman Bin Ibrahim Al Khalifa, de Baréin y vicepresidente senior del Consejo de la FIFA, es uno de los que se han opuesto a la ampliación del Mundial a 64 selecciones.

La Confederación Asiática de Futbol le dio un golpe a Infantino al oponerse a su propuesta sobre el capital privado, porque "ha puesto de manifiesto debilidades fundamentales en los procesos de consulta y toma de decisiones de la FIFA que ahora deben abordarse".

Dirigentes del futbol europeo están empezando a apoyar al ejecutivo deportivo catarí Nasser Al-Khelaifi como principal rival, según un artículo de Politico de la semana pasada.

La noruega Lise Klaveness, una de las mujeres más destacadas del futbol mundial, fue una de las líderes más activas de la oposición al plan de Infantino de vender una participación en el Mundial.

Noruega ya había barajado la posibilidad de presentar una denuncia ética ante la FIFA por la decisión de suspender la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun en el Mundial tras la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El asunto volvió a poner en el punto de mira la relación entre Infantino y el mandatario estadounidense.