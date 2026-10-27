Cristiano Ronaldo reaparece en la prelista de la Selección Portuguesa

EFE

Cristiano Ronaldo figura en la prelista de convocados para los próximos partidos de Portugal elaborada por el seleccionador, Jorge Jesus, tras haber abandonado la última concentración por desacuerdos con el técnico.



Según la prensa local, Cristiano forma parte de la amplia lista de jugadores contemplados por Jesus para los choques de la Liga de las Naciones contra Dinamarca y Gales que se disputarán los días 14 y 17 de noviembre, respectivamente, para los que el capitán ya estará disponible tras haber cumplido la sanción que recibió el pasado día 19.

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Cristiano Ronaldo fue sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre.



Sin embargo, como el exatacante del Real Madrid, actualmente en el Al Nassr saudí, quedó automáticamente suspendido el día de su controvertida salida, la sentencia terminará el próximo sábado, 30 de octubre.



Cristiano Ronaldo, de 41 años, abandonó por desavenencias con Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el 27 de ese mismo mes (1-2).



Según avanzó el jugador en un comunicado, el motivo de la discrepancia fue que Jesus lo había hecho calentar durante media hora y luego no lo sacó al campo.



En su nota, publicada el pasado 6, Cristiano acusó al técnico de haber "incumplido su palabra", pero, "a pesar de la absoluta falta de confianza en la palabra del seleccionador (...) no debería haberlo hecho".

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En ese mismo texto, el capitán portugués se mostró abierto a cualquier suspensión y a volver al equipo, si se encuentra "bien físicamente".



Portugal, actual campeón de la Liga de Naciones, ocupa el primer puesto del grupo A4 tras cuatro victorias en otros tantos partidos, lo que ya le ha asegurado la presencia en la siguiente fase de la competición.



El próximo 14 de noviembre se enfrentará a Dinamarca en la ciudad portuguesa de Braga, mientras que el día 17 se medirá a Gales en Cardiff.