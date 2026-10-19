Crítica demoledora a Cristiano Ronaldo cortesía de Erik Ten Hag

Héctor Cantú

Cristiano Ronaldo aún no se ha sacudido las críticas tras abandonar la concentración de la selección portuguesa en plena jornada de Nations League y un nuevo vendaval sobre su profesionalismo se suma a la controversia.

Al conflicto con el técnico luso Jorge Jesús, se abona una nueva crítica sobre el desempeño y profesionalismo de ‘CR7’.

Dos años después, Cristiano Ronaldo volvió a 'comer banca'

En esta ocasión, el autor de lapidarias declaraciones es Erik Ten Hag, quien fuera el director técnico durante su segunda etapa con el Manchester United.

Ten Hag, quien aseguró respetar a Cristiano antes de su llegada a los Red Devils, confesó que el delantero lusitano no estaba en su mejor forma física y que al final, más allá de mejorar, su decadencia fue visible al punto de no acatar las órdenes del técnico.

“Le decía: ‘Roonie’ todos trabajan para que tú juegues, pero si no te da para llegar al área, no puedes marcar goles. Lo cierto es que no corría sin balón, pero con él, tampoco. La razón era que no se estaba preparando”, sentenció el técnico en una entrevista concedida a The Athletic.

Erik ten Hag gastó más de 650 millones de euros en fichajes

Ten Hag remató con una frase dura al asegurar que, luego de que él mismo viajara para hablar con Cristiano, terminó decepcionado por la actitud del jugador: “Decepcionó al equipo y me falló a mí”.

En su segunda etapa con el Manchester United y bajo la tutela de Ten Hag, Cristiano Ronaldo jugó 54 partidos en los que marcó 28 goles y colaboró con cinco asistencias.