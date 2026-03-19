Brahim Díaz vuelve a la Selección de Marruecos

Redacción FOX Deportes

La Selección de Marruecos enfrentará a Ecuador y Paraguay en los amistosos de la Fecha FIFA con un cuadro similar al que tuvieron en la Copa Africana de Naciones, incluido Brahim Díaz.

El delantero ha sido criticado tras fallar un penal en el último minuto de los tiempos extra de la final del torneo continental, lo que ponía en duda sus futuras convocatorias.

Sin embargo, los ‘Leones del Atlas’ cuentan con un nuevo técnico, Mohamed Ouahbi, quien consideró al jugador del Real Madrid, así como a otros 15 futbolistas que estuvieron en la Copa Africana de Naciones.

Además, llamó a jóvenes promesas como Anass Salah-Eddine, del PSV, Oussama Targhalline (Feyenoord), Neil El Aynaoui (Roma) y Chemsdine Talbi (Sunderland).

Entre las ausencias más notorias está la del capitán Romain Saïss, quien recientemente criticó a Díaz por su fallo en la Copa Africana de Naciones; además de Sofyan Amrabat y Youssef En-Nesyri.

La lista completa de Ouahbi a continuación: