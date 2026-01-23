Brahim Díaz vuelve a la convocatoria del Real Madrid

Redacción FOX Deportes

El Real Madrid ha recuperado a jugadores clave para medirse al Villarreal, tercero de la tabla general, en la Jornada 21.

Álvaro Arbeloa dio a conocer su convocatoria en la que resalta el regreso de Brahim Díaz, quien estuvo ausente desde mediados de diciembre tras sumarse a la Selección Marroquí para la Copa Africana de Naciones.

Rodrygo también está disponible, luego de perderse los duelos ante Albacete y Levante por molestias musculares.

La tercera alta de los ‘Merengues’ es Álvaro Carreras, aunque no estaba lesionada, no pudo jugar en la Champions League ante Monaco por sanción.

Los ‘Merengues’ marchan segundos en La Liga, con 48 unidades, una menos que el Barcelona.