Senegal, campeón en África con Brahim Díaz como el villano

Por segunda ocasión en la historia, la Selección de Senegal se ha convertido en el campeón del Continente Africano luego de imponerse por 1-0 a Marruecos.

El sueño del equipo local, de volver a levantar la copa 50 años después, no pudo concretarse en casa con Brahim Díaz, jugador del Real Madrid y goleador del torneo, como el gran villano del partido por el título.

En un partido por demás cerrado entre ambos equipos y con problemas extracancha que llevaron a dilatar el final del cotejo en su tiempo corrido, terminó definiéndose en el tiempo suplementario con una verdadera obra de arte.

Antes del silbatazo final, Brahim Díaz sufrió una falta dentro del área rival que él mismo decidió cobrar el penal.

La decisión del árbitro llevó a la selección senegalesa a abandonar el partido durante 14 minutos antes de que volvieran al terreno de juego para reaunar el encuentro.

Su disparo, fue un intento fallido de ‘Panenka’ que terminó entregando el balón a las manos del arquero rival.

En la jugada inmediata posterior, Pape Gueye metió un disparo poderoso que se incrustó en las redes sin antes pegar en el larguero para adelantar a Senegal.

El técnico marroquí, Walid Regragui, a sabiendas de la obligación de encontrar el gol que pudiera enviar el duelo a la definición desde el manchón penal decidió sacar a Brahim Díaz del campo para finalizar su pesadilla.

Senegal, cinco años después, ha vuelto a levantar el título para escribir una historia de oro para su historia y una pesadilla que será difícil de borrar para Marruecos.