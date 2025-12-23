Nicolas Jackson lidera el primer triunfo de Senegal en la Copa Africana de Naciones

Karla Villegas Gama

Senegal debutó en la Copa Africana de Naciones con contundente 3-0 sobre Botsuana, en un duelo en el que Nicolas Jackson se llevó los reflectores.

Los ‘Leones de la Teranga’ se lanzaron al ataque desde los primeros minutos del encuentro, con un disparo de derecha de Jackson que el arquero Goitseone Phoko rechazó al 4’.

Inmediatamente después Pape Gueye probó suerte con la zurda, pero el esférico se fue por encima del arco.

Los ‘Dipitse’ se multiplicaban para mantener el cero en el marcador, pero a pesar de su esfuerzo, al 40’ cayó el primer tanto de Senegal luego de que Ismail Jakobs sirviera a Jackson para que sacara un potente disparo de izquierda que Phoko no pudo detener.

En el complemento el tenor del encuentro fue el mismo, con unos ‘Leones de la Teranga’ echados al frente, listos para ampliar la ventaja y al 58’ lograron su cometido.

Jackson recibió un centro de Ismaïla Sarr y con un disparo raso y pegado al poste derecho lo mandó al fondo de las redes.

Botsuana intentó mejorar su rendimiento, pero con una media cancha completamente dominada por el rival le fue imposible hilar oportunidades de peligro.

En cambio, Senegal consiguió su tercer tanto al 90’ por conducto de Cherif Ndiaye.

Con este resultado los ‘Leones de la Teranga’ son líderes del Grupo D, por delante de Congo -que también ganó su encuentro-, Benín y Botsuana.