¡Histórico! le quitan la Copa Africana de Naciones a Senegal; Marruecos, nuevo campeón

Héctor Cantú

De manera histórica, la Confederación Africana de Futbol ha tomado la decisión de desconocer a Senegal como el último campeón continental y darle, el título, a la Selección de Marruecos.

A través de un comunicado oficial, el organismo confirmó su decisión luego de revisar, y validar, los recursos de apelación que presentó la Selección de Marruecos tras finalizar el partido donde perdió por la mínima diferencia.

"El Comité de Apelaciones de la CAF decidió que, en aplicación del Artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (AFCON), la Selección Nacional de Senegal es declarada perdedora por abandono del partido final de la TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Marruecos 2025 (el “Partido”), registrándose el resultado como 3–0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)", se lee en el comunicado.

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El momento clave fue cuando algunos miembros de Senegal decidieron abandonar el terreno de juego como protesta ante el cuestionado trabajo artbiral. Los 15 minutos que estuvieron ausentes, terminaron por incidir en la determinación final considerando una violación al artículo 82 de la competencia oficial.

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De esta manera, se consideró a Senegal como perder por incomparecencia, por lo que el marcador oficial será registrado como 3-0 a favor de la nueva campeona del continente africano.

Se espera que ahora sea Senegal la que presente un recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el cual dará un veredicto final e inapelable sobre quién es el último y vigente campeón de la Copa Africana de Naciones.