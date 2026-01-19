Brahim Díaz habla su error que dejó a Marruecos sin copa

Héctor Cantú

En cuestión de segundos, la historia de Brahim Díaz

en la Copa Africana de Naciones perdió el brillo conseguido en las fases previas con lo que se convirtió en el gran villano de la final y el hombre, acusado, de dejar a Marruecos sin el trofeo.

Brahim pudo sentenciar la victoria desde el manchón penal. Sin embargo, el jugador del Real Madrid decidió jugar su carta con un disparo descompuesto a lo ‘Panenka’ que terminó en las manos del arquero rival.

¡Vaya desastre! el penal de Brahim Díaz, una 'mancha' que nunca olvidará

Horas después de sentenciada la derrota para Marruecos, el futbolista ha hablado del ‘trágico’ momento futbolístico en sus redes sociales donde confirmó estar más que dolido por el resultado y asumió la responsabilidad del momento.

“Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón”, aseguró en el mensaje difundido donde aceptó que la herida tardará en sanarse, pero confió en seguir adelante.

ins Copyright: Instagram

Brahim Díaz se convirtió en la Bota de Oro del torneo al sumar cinco anotaciones, trofeo que pudo haber coronado con el título máximo que Marruecos no ha ganado en 50 años.

Ahora, el futbolista deberá volver al Real Madrid para ponerse a las órdenes de Álvaro Arbeloa y preparase para lo que podría ser la revancha de Marruecos ante los ojos del mundo en el próximo Mundial de 2026.