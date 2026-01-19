¡Hay que ser serios! Brahim Díaz no falló a propósito el penal

EFE

El portero de la selección de Senegal Édouard Mendy negó este domingo, tras ganar a Marruecos en la final de la Copa de África, que Brahim Díaz fallara a propósito el polémico penalti al final del tiempo reglamentario que podría haber dado la victoria a la anfitriona y que habría impedido la prórroga.



"No, claro que no. Hay que ser serio. ¿De verdad crees que a un minuto del final y con un país que lleva 50 años esperando un título, podemos ponernos de acuerdo? Él quería marcar y yo tengo el mérito de haberlo parado, eso es todo", dijo Mendy en declaraciones a beIN Sports. ¡Vaya desastre! el penal de Brahim Díaz, una 'mancha' que nunca olvidará

"Lo que nos dijimos al volver a los vestuarios se queda entre nosotros. No hace falta contarlo. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho juntos. Queríamos mantener la dignidad y el orgullo. Eso es lo que hicimos y hemos sido recompensados", agregó.



Al insistir en el penalti 'a lo Panenka' de Brahim, Mendy señaló: "Lo intentó, escuchen. Intenté mantenerme el mayor tiempo posible sobre mis apoyos. Nos sonrió la suerte. Mantuvimos al equipo en el partido".

Senegal, de abandonar el campo a levantar el título de África

"Estoy contento, porque sabía que no iba a tener que hacer muchas paradas. Pero ayudé a mi equipo en ese momento clave del partido. Antes de cada penalti, siempre hablamos con Sadio (Mané). No puedo decirles lo que nos dijimos, pero teníamos muchas ganas de llevarnos el trofeo a casa. Millones de senegaleses están contentos. El pueblo senegalés está contento y ahora vamos a disfrutarlo", afirmó.



Sobre el final del partido antes del fallo de Brahim, Mendy dijo: "No vamos a hablar en caliente, pero han pasado cosas. Al final, el fútbol ganó y se celebró. Sabíamos que estábamos en territorio hostil en Marruecos. Llevan cincuenta años (desde 1976) esperando este trofeo y todo estaba a su favor. Nosotros solo teníamos el balón y nuestras armas, y respondimos de la mejor manera posible. Hoy (domingo) nos llevamos la Copa a Senegal".