Marruecos comenzó la Copa Africana con el pie derecho y tres puntos

Redacción FOX Deportes

Brahim Díaz fue el protagonista en el encuentro inaugural de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos, anfitriona del torneo, en la victoria 2-0 ante Comoras, para dar el liderato provisional del Grupo A a ‘Los Leones del Atlas’.

بـراهـيـم ديــاز أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام جزر القمر 👏🏻@Brahim Diaz claims the Player of the Match Award today against Comoros! 🌟#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/nTNgdM36Nr — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 21, 2025

En un partido muy competido, la selección marroquí, sufrió más de lo esperado para doblegar a una correosa Comoras, que gozó de buenas oportunidades y sorprendió con un gran nivel.

Brahim comenzó muy activo en los primeros minutos, en su primer partido en una gran competición con Marruecos, forzó un penalti en el minuto 10 tras ser derribado por Iyad Mohamed. Sin embargo, el portero Yannick Pandor augó la fiesta local al parar el lanzamiento desde los 11 metros de Rahimi.

نهاية المباراة بفوز منتخبنا الوطني على جزر القمر 👊🏻



🏁 Full-time! 🇲🇦2-0🇰🇲

𝙅𝙤𝙗 𝙙𝙤𝙣𝙚 𝙇𝙄𝙊𝙉𝙎 ✅ Three points in the bag 💪🏻#DimaMaghrib pic.twitter.com/q6N9q5SxHi — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 21, 2025

Tras el descanso, Brahim tardó sólo 10 minutos en rematar un centro de Noussair Mazraoui para hacer el primer gol de la copa y dar ventaja a los suyos en el marcador. Comoras trató de salir a la contra, pero sus pocas oportunidades fueron bien frustradas por Bono.

El delirio en la grada local llegó en el minuto 74, después de que Ayoub El Kaabi protagonizase una de las acciones que seguro estarán entre las más espectaculares del campeonato, después de rematar de chilena para darle los primeros tres puntos a Marruecos en su camino al título.