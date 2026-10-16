Argentina pasa página: comienza la vida sin Lionel Messi

Redacción FOX Deportes

La Selección Argentina comenzará una nueva etapa sin Lionel Messi con dos amistosos ante Uruguay y Costa Rica durante la Fecha FIFA de noviembre.

La ‘Albiceleste’ enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre y a Costa Rica el martes 17. Ambos encuentros se disputarán en Buenos Aires, aunque todavía no se han confirmado los estadios, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

#SelecciónMayor La Albiceleste disputará dos amistosos en la próxima Fecha FIFA: el 13 de noviembre se medirá ante Uruguay en Buenos Aires, y el 17 hará lo propio frente a Costa Rica, en Córdoba. pic.twitter.com/iQKawX2MI1 — ?? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 16, 2026

Argentina se ha enfrentado a Costa Rica en ocho ocasiones, con saldo de seis victorias y dos empates.

Uruguay, por su parte, es el rival al que más veces se ha medido, con 204 partidos. El historial favorece a los argentinos, con 95 triunfos, 49 empates y 60 derrotas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar el año con buenos resultados, después de sufrir su única derrota de 2026 ante España en la final del Mundial.