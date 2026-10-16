Redacción FOX Deportes
Argentina pasa página: comienza la vida sin Lionel Messi
Uruguay y Costa Rica serán los rivales de la ‘Albiceleste’ en noviembre.
La Selección Argentina comenzará una nueva etapa sin Lionel Messi con dos amistosos ante Uruguay y Costa Rica durante la Fecha FIFA de noviembre.
La ‘Albiceleste’ enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre y a Costa Rica el martes 17. Ambos encuentros se disputarán en Buenos Aires, aunque todavía no se han confirmado los estadios, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Argentina se ha enfrentado a Costa Rica en ocho ocasiones, con saldo de seis victorias y dos empates.
Uruguay, por su parte, es el rival al que más veces se ha medido, con 204 partidos. El historial favorece a los argentinos, con 95 triunfos, 49 empates y 60 derrotas.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar el año con buenos resultados, después de sufrir su única derrota de 2026 ante España en la final del Mundial.
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