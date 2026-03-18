Costa Rica toca fondo tras caer con Haití

Héctor Cantú

La selección de Costa Rica, al mando del entrenador argentino Fernando Batista, aumentó su crisis de resultados al caer este domingo por 2-0 como visitante contra Haití y quedó con muy pocas posibilidades de clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.



El centrocampista del Wolverhampton inglés Jean Ricner Bellegarde abrió la cuenta al minuto 9 y posteriormente el zaguero Francisco Calvo incurrió en un gol en propia puerta al 39, con lo cual el conjunto haitiano encaminó la victoria ante una Costa Rica deslucida, con pocas ideas y que además careció de pegada en las pocas ocasiones de peligro que pudo generar.

¡Gol de Haití! ? Un autogol de Francisco Calvo pone a los caribeños 2-0 sobre Costa Rica en la #NationsLeagueEnFOX. pic.twitter.com/hD1lmiWIUl — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) September 28, 2026

Costa Rica perdió el pasado jueves por 3-4 en la jornada inaugural de la fase de grupos de la Liga de Naciones y con la derrota de este domingo en la segunda fecha sus opciones de conseguir uno de los dos boletos del Grupo A para los cuartos de final son mínimas, ya que con el formato de la Concacaf solo le quedan por jugar dos partidos.



La selección de Costa Rica no ha ganado un solo partido en este 2026 y su saldo es de 5 derrotas y un empate, todas al mando del argentino Batista, cuya continuidad en el cargo está en duda según han informado los medios locales.



Por su parte, Haití llegó a 6 puntos en las dos jornadas disputadas y tiene un pie en los cuartos de final.

¡No le sale nada a Costa Rica! ❌Increíble el fallo de Gerson Torres. #NationsLeagueEnFOX pic.twitter.com/GRW6Vqd1WK — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) September 28, 2026

El partido de este domingo se disputó en el estadio Sabina Park, en Kingston, Jamaica, donde Haití ejerce como local debido a los problemas de inseguridad que se viven en ese país.



El cuadro caribeño, que viene de disputar el Mundial de 2026, demostró un mejor juego de conjunto y contundencia a la hora de definir sus jugadas, frente a un equipo costarricense que no pudo generar ni una ocasión clara de gol en la portería rival.



El primer tiempo fue dominado por Haití, liderado desde el medio campo por Bellegarde, y pudo refrendar su superioridad con las dos anotaciones, mientras que en el segundo tiempo se dedicó a defender la ventaja y a buscar alguna salida rápida de contragolpe para hacer más daño.



Costa Rica lo intentó en la segunda etapa, principalmente con balones aéreos al área en busca del poderío físico de Jeyland Mitchell, quien logró cabecear un par de balones sin la puntería necesaria para acortar distancias en el marcador.