Este fue el último adiós de Lionel Messi con la Albiceleste

Héctor Cantú

Las despedidas no siempre terminan con el último silbatazo y Lionel Messi todavía tenía algo más que decir.

Dos días después del homenaje que recibió y de disputar su último partido con la camiseta de la Selección Argentina, Messi publicó un emotivo mensaje para agradecer a la afición por acompañarlo durante su histórica etapa con la ‘Albiceleste’.

En sus redes sociales, ‘La Pulga’ compartió una imagen con la camiseta argentina acompañada de una breve frase: “Las únicas palabras que me salen del corazón son: gracias, Argentina”.

Después de 20 años defendiendo los colores de su país, cualquier despedida parece quedarse corta para un futbolista que cerró su etapa internacional, pero que continuará su carrera profesional en la MLS con el Inter Miami.

Messi se despidió siendo protagonista. Ante Benín, su último rival con la selección absoluta, participó directamente en los tres goles de la victoria con dos asistencias y el tanto definitivo.

“Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, fueron otras de las palabras de Messi durante su despedida.