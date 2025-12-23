Argelia arrancó la Copa Africana de Naciones con una goleada

Karla Villegas Gama

Argelia superó 3-0 a Sudán en la Jornada 1 de la Copa Africana de Naciones y se hizo con el primer sitio del Grupo E.

La superioridad de los ‘Fennecs’ fue evidente desde el primer momento y a los dos minutos capitalizaron sus esfuerzos por conducto de Riyad Mahrez, quien mandó el esférico al fondo de las redes con un potente zurdazo, a pase de Hicham Boudaoui.

El asedio de argelino no paró, descolgadas por las bandas, centros peligrosos y presión alta que Sudán trataba de soportar con aplomo; sin embargo, al 39’ Salah Adil vio su segunda tarjeta amarilla y se marchó de la cancha.

El complemento fue muy similar, con unos ‘Fennecs’ echados al frente buscando ampliar la ventaja, pero fue hasta el 61’ que Mahrez repitió la dosis, esta vez asistido por Mohammed Amoura.

Aunque se vislumbraba una goleada de grandes proporciones, Sudán mantuvo el 2-0 hasta el 85’, cuando Ibrahim Maza cerró la cuenta para Argelia.